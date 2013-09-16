Elmalı Kurabiye

Margarin, un, sıvı yağ, karbonat ve yoğurdu yoğurun. Hamuru 3 eşit parçaya bölüp, her bir parçayı 3 mm kalınlığında açın. Su bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Harç için, elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Toz şekerle birlikte, suyunu çekene dek pişirin. Limon suyu ve tarçın ekleyip ocaktan alın. Soğuyan harcı, hamurların bir kenarına pay edip, diğer kenarı üzerine kapatın. Yumurta sarısı sürüp, fındık serpiştirin. Yağlanıp unlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Soğuyunca pudra şekeri serpip servis yapın.