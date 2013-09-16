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Elmalı Kurabiye

Elmalı Kurabiye
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

2 su bardağı bardağı+5 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı karbonat

3 çorba kaşığı yoğurt



Harç için:

4 adet büyük boy elma

6 çorba kaşığı toz şeker

Yarım limonun suyu

2 çay kaşığı tarçın



Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı iri kıyılmış fındık

1 su bardağı+3 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Margarin, un, sıvı yağ, karbonat ve yoğurdu yoğurun. Hamuru 3 eşit parçaya bölüp, her bir parçayı 3 mm kalınlığında açın. Su bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Harç için, elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Toz şekerle birlikte, suyunu çekene dek pişirin. Limon suyu ve tarçın ekleyip ocaktan alın. Soğuyan harcı, hamurların bir kenarına pay edip, diğer kenarı üzerine kapatın. Yumurta sarısı sürüp, fındık serpiştirin. Yağlanıp unlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Soğuyunca pudra şekeri serpip servis yapın.
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