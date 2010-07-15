Elmalı Kepekli Bisküvi

YOĞURT, yoğurt suyu, yumurta ve zeytinyağını iyice çırpın. Toz şeker, vanilya ve limonun rendelenmiş kabuğunu ilave ederek karıştırın. Kepek ununu yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Bir yarısını 0.5 cm kalınlığında açın. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin. İç harcı hazırlamak için elmaların kabuklarını temizleyip rendeleyin. Daha sonra toz şeker ve tarçınla kavurun. Hazırladığınız harcı hamurun üzerine yayın. Diğer hamuru da aynı şekilde açarak elmalı harcın üzerine yerleştirin. Çatalla hamurun üzerinde delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, bisküvi kıtır bir görüntü alana dek pişirin. Fırından çıkardığınızda 1-2 dakika dinlendirin. Keskin bıçakla 5x5 cm'lik parçalar keserek servis yapın.