Fındıklı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg un
1 çay kaşığı kabartma tozu
250 gram margarin
1 adet yumurta
1 paket vanilin
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı ceviz içi
Yarım çay bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı badem içi
Üzeri için:
Bir buçuk su bardağı çekilmiş fındık
1 adet yumurtanın akı
YAPILIŞI
Un ve kabartma tozunu derin bir kaba eleyin. Margarin ve yumurtayı ekleyin. Vanilin, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçını ekleyip yoğurun. Çekilmiş ceviz içi, kuru üzüm ve badem içini ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Hamurları önce yumurta akına daha sonra çekilmiş fındığa batırıp yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin.