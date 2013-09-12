Fındıklı Kurabiye

Un ve kabartma tozunu derin bir kaba eleyin. Margarin ve yumurtayı ekleyin. Vanilin, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçını ekleyip yoğurun. Çekilmiş ceviz içi, kuru üzüm ve badem içini ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Hamurları önce yumurta akına daha sonra çekilmiş fındığa batırıp yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin.