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Fındıklı Kurabiye

Fındıklı Kurabiye
  • 60 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg un

1 çay kaşığı kabartma tozu

250 gram margarin

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı badem içi

Üzeri için:

Bir buçuk su bardağı çekilmiş fındık

1 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu derin bir kaba eleyin. Margarin ve yumurtayı ekleyin. Vanilin, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçını ekleyip yoğurun. Çekilmiş ceviz içi, kuru üzüm ve badem içini ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Hamurları önce yumurta akına daha sonra çekilmiş fındığa batırıp yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin.
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