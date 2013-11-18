Fındıklı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kıyılmış fındık
110 gram tereyağı
Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 adet büyük boy yumurta
1 su bardağı un
Bir tutam tuz
Yarım kahve fincanı ahududu reçeli
YAPILIŞI
Tereyağı ve toz şekeri mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Vanilya ve yumurta sarısı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un ve tuzu karıştırın. Tereyağlı karışıma ilave edip yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparın. Elinize yapışıyorsa 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bezeleri yuvarlayıp, parmağınızla ortalarını çukurlaştırın. Önce çırpılmış yumurta akına, sonra kıyılmış fındığa bulayın. Fırın tepsisine yerleştirip ortalarına reçeli pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 13-15 dakika pişirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kurabiyeleri aynı gün içersinde tüketmeyecekseniz, ortalarına reçel koymadan pişirin. Servis edeceğiniz zaman reçel koyun.