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Fındıklı Kurabiye

Fındıklı Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kıyılmış fındık

110 gram tereyağı

Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı un

Bir tutam tuz

Yarım kahve fincanı ahududu reçeli

YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Vanilya ve yumurta sarısı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un ve tuzu karıştırın. Tereyağlı karışıma ilave edip yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparın. Elinize yapışıyorsa 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bezeleri yuvarlayıp, parmağınızla ortalarını çukurlaştırın. Önce çırpılmış yumurta akına, sonra kıyılmış fındığa bulayın. Fırın tepsisine yerleştirip ortalarına reçeli pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 13-15 dakika pişirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kurabiyeleri aynı gün içersinde tüketmeyecekseniz, ortalarına reçel koymadan pişirin. Servis edeceğiniz zaman reçel koyun.
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