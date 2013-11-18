Fındıklı Kurabiye

Tereyağı ve toz şekeri mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Vanilya ve yumurta sarısı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un ve tuzu karıştırın. Tereyağlı karışıma ilave edip yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparın. Elinize yapışıyorsa 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bezeleri yuvarlayıp, parmağınızla ortalarını çukurlaştırın. Önce çırpılmış yumurta akına, sonra kıyılmış fındığa bulayın. Fırın tepsisine yerleştirip ortalarına reçeli pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 13-15 dakika pişirip servis yapın.