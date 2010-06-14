Fıstıklı Naneli Macaron (Çilek Kremalı )

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram pudra şekeri
50 gram badem unu
2 çorba kaşığı toz fıstık
1 çay kaşığı nane
2 adet yumurtanın akı
5 çorba kaşığı toz şeker
Bir fiske tuz
Krema için:
Yarım çorba
kaşığı beyaz krem peynir
1 çorba kaşığı bal
7-8 adet çilek (blenderden ve
tülbentten geçirilmiş posası
ilave edilecek)
Üzerine:
Sarı hardal tohumu
YAPILIŞI
Klasik macaron yapılışı:
Yumurta aklarını bir fiske tuz ile bembeyaz olup katılaşana dek çırpın. Pudra şekeri ve bademi blenderden geçirin. İnce elekten geçirip derin bir kaba aktarın. Renk ve koku verecek malzemeleri ilave edin. İyice çırpılmış ve katı hale gelmiş yumurta aklarını ilave edin. Renk bütünleşince karıştırmayı bırakın ve kaşıkla sıkma torbasına doldurun. Yuvarlak şekilde sıkıp, 1 saat tepside kurumaya bırakın. Altının yanmaması için tepsiyi büyük bir tepsinin içine oturtup, fırında 10-12 dakikayı geçirmeyecek şekilde pişirin. Soğumadan elinize almaya kalkmayın, kırılıp dağılabilirler. Soğuduktan sonra aralarına dilediğiniz kremayı koyarak iki macaron'u yapıştırın.
PÜF NOKTASI
NANE oldukça baskın oldu. Bu tat, çilekle karışınca iyi ama nane daha az oranda katılsa belki daha iyi olacaktı diye düşündüm yerken.