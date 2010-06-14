Fıstıklı Naneli Macaron (Çilek Kremalı )

Sofra Tarifi

MALZEMELER 100 gram pudra şekeri



50 gram badem unu



2 çorba kaşığı toz fıstık



1 çay kaşığı nane



2 adet yumurtanın akı



5 çorba kaşığı toz şeker



Bir fiske tuz







Krema için:



Yarım çorba



kaşığı beyaz krem peynir



1 çorba kaşığı bal



7-8 adet çilek (blenderden ve



tülbentten geçirilmiş posası



ilave edilecek)







Üzerine:



Sarı hardal tohumu

YAPILIŞI Klasik macaron yapılışı:

Yumurta aklarını bir fiske tuz ile bembeyaz olup katılaşana dek çırpın. Pudra şekeri ve bademi blenderden geçirin. İnce elekten geçirip derin bir kaba aktarın. Renk ve koku verecek malzemeleri ilave edin. İyice çırpılmış ve katı hale gelmiş yumurta aklarını ilave edin. Renk bütünleşince karıştırmayı bırakın ve kaşıkla sıkma torbasına doldurun. Yuvarlak şekilde sıkıp, 1 saat tepside kurumaya bırakın. Altının yanmaması için tepsiyi büyük bir tepsinin içine oturtup, fırında 10-12 dakikayı geçirmeyecek şekilde pişirin. Soğumadan elinize almaya kalkmayın, kırılıp dağılabilirler. Soğuduktan sonra aralarına dilediğiniz kremayı koyarak iki macaron'u yapıştırın.