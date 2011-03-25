Hardallı Peynir Çubukları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Kaşar peynirini rendeleyip hamur yoğuracağınız kaba alın. Üzerine yumurta sarısı, hardal, tereyağı, pul biber, tuz ve aldığı kadar un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru unlu bir tezgahta açıp istediğiniz şekilde kesin. Üzerine yumurta akı sürüp, yağlanmış bir fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirip servis yapın.