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Haşhaşlı Tahinli Kurabiye

Haşhaş ve tahinin mükemmel uyumu. Haşhaşlı tahinli kurabiye nasıl yapılır?
Haşhaşlı Tahinli Kurabiye
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı haşhaş tohumu



1 su bardağı tahin



250 gram oda sıcaklığında tereyağı



veya margarin



2 adet yumurta



1 kahve fincanı krema



2 su bardağı tozşeker



2 paket kabartma tozu



Aldığı kadar un


YAPILIŞI

Haşhaş ve tahini derin bir kaba alın. Tereyağı, yumurta, krema ve tozşekeri ilave edip, iyice yoğurun. Kabartma tozunu katın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verip, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın

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