Haşhaşlı Tahinli Kurabiye

Haşhaş ve tahini derin bir kaba alın. Tereyağı, yumurta, krema ve tozşekeri ilave edip, iyice yoğurun. Kabartma tozunu katın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verip, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın