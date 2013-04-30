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Hindistan Cevizli Bezecikler

Hindistan Cevizli Bezecikler
  • 80 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

3 adet yumurtanın akı

4 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Yumurta aklarını kar haline gelene dek mikserle çırpın. Yavaş yavaş pudra şekeri ekleyip, karıştırmaya devam edin. Kaşık yardımıyla hindistan cevizi ilave edip, karıştırın. Karışımı sıkma torbasına alıp, yağlı pişirme kağıdı üzerine sıkın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Fırından alıp, tepsi içinde soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hindistancevizli bezecikleri gün içersinde tüketmeye özen gösterin.
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