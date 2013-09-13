Hindistan cevizli Kurabiye Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket oda sıcaklığında margarin
2 adet yumurta (akı ayrılmış)
1 çorba kaşığı yoğurt
1 paket vanilya
1 su bardağı pudra şekeri
Yarım paket kabartma tozu
36 çorba kaşığı buğday nişastası
250 gram hindistan cevizi
Aldığı kadar un
İçi için:
250 gram ceviz içi
2 çorba kaşığı marmelat
YAPILIŞI
Hamur kabına margarini, yumurta sarısını, vanilyayı, yoğurdu, pudra şekerini koyun. Elinizle karıştırıp, nişastayı ve kabartma tozunu ekleyerek, yavaş yavaş unu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. İçli köfte gibi içini açın. Marmelat ve ceviz karışımından alarak hamurların içine yerleştirin. Ağzını kapatıp yumurta akına bulayın. Ardından hindistan cevizine bulayarak, unlanmış fırın tepsisine dizin. Orta ısılı fırında hafifçe pembeleştirin. Soğuk olarak servis yapın.