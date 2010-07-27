İçli tuzlular

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
150 gram margarin
Yarım su bardağı yoğurt
1 çay fincanı sıvı yağ
1 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Tuz
İçi için:
250 gram beyaz peynir
10-12 dal maydanoz
Üzerine:
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Yoğurma kabının içine yumurta, margarin, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz koyun. En son unu ekleyin ve bütün malzemeyi kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve un serpilmiş tezgahın üzerine dizin. Diğer taraftan bir kasede rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Hamur parçalarından birini avucunuzun içinde bastırarak açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın. Diğer hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis yapın.
PÜF NOKTASI
İçli tuzluları patatesli,siyah zeytinli,ıspanaklı,kıymalı veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz.