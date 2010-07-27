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İçli tuzlular

İçli tuzlular
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

150 gram margarin

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay fincanı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Tuz



İçi için:

250 gram beyaz peynir

10-12 dal maydanoz



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Yoğurma kabının içine yumurta, margarin, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz koyun. En son unu ekleyin ve bütün malzemeyi kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve un serpilmiş tezgahın üzerine dizin. Diğer taraftan bir kasede rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Hamur parçalarından birini avucunuzun içinde bastırarak açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın. Diğer hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis yapın.

PÜF NOKTASI

İçli tuzluları patatesli,siyah zeytinli,ıspanaklı,kıymalı veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz.
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