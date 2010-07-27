İçli tuzlular

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurma kabının içine yumurta, margarin, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz koyun. En son unu ekleyin ve bütün malzemeyi kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve un serpilmiş tezgahın üzerine dizin. Diğer taraftan bir kasede rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Hamur parçalarından birini avucunuzun içinde bastırarak açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın. Diğer hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis yapın.