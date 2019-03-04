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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Kahveli Pavlova

Kahveli Pavlova

Kahveli Pavlova
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



6 adet yumurtanın akı



1 su bardağı pudraşekeri



2 çorba kaşığı mısır nişastası



Bir tutam tuz



Kreması için: Yarım litre süt



4 çorba kaşığı tozşeker



3 çorba kaşığı un



1'er paket labne peyniri



1 paket vanilya



1 çorba kaşığı çekirdek kahve



Üzeri için: 250 gram çilek



100 gram frenk üzümü



1 tatlı kaşığı Türk kahvesi


YAPILIŞI

Yumurta aklarını bir kaba alın ve azar azar pudraşekeri ilave ederek çırpın. Krema kıvamına gelince Türk kahvesi, tuz ve mısır nişastası ekleyip karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladınız karışımı 22-24 cm çapında bir daire olacak şeklide tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 2 saat beze tamamen kuruyup üzeri pembeleşene dek pişirin. Soğuyan bezeyiservis tabağına alın. Krema için süt, şeker ve unu bir kaba alıp karıştırın. Ocağa oturtup koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp labne ve vanilyayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Soğuduktan sonra bir sıkma torbasına alın. Bezenin üzerine istediğiniz şekilde sıkıp, çekirdek kahve serpin. Çilek ve frenk üzümü ile süsleyin. Türk kahvesi serperek servis yapın.

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