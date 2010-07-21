Kar Desenli Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle tereyağı ve pudra şekerini iyice çırpıyoruz. 1 yumurta sarısını ilave ediyoruz ve kakaoyu da. Ardından azar azar unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamuru dinlendirmek için yarım saat buzdolabına kaldırıyoruz. Dinlenmiş hamuru merdaneyle açtıktan sonra yuvarlak kalıpları kullanarak şekil verelim. Ancak biraz büyük olmalı bu kurabiyeler; çünkü üstlerine kar desenleri yapacağız. Kurabiyeleri, yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırında, 175 derecede, 15-20 dakikada pişiyor kurabiyelerimiz. Üzerlerini süslemek için iki seçeneğimiz var: Benmari usulü erittiğimiz bir paket bitter çikolataya kurabiyeleri birer birer batırarak, buzdolabına koyup üzerindeki çikolatalar biraz donunca, üzerlerine bu kez yine benmari olarak erittiğimiz beyaz çikolata ile süslemeler yapabiliriz. İkinci seçeneğimiz ise glazür. Bunun için "Tombala kurabiye"deki glazür tarifini hazırlıyoruz. Beyaz renkte olan glazürümüzün iki yemek kaşığı kadarını ayırıp, kalan kısmına 3-4 yemek kaşığı kakao ilavesi ile çikolata renginde glazür elde edebiliriz. Ve bunları fırından çıkmış ve iyice ılınmış kurabiyelerin üzerine sürüyoruz. Ben hem beyaz, hem de kakaolu glazür kullandım. Glazür sürdükten sonra kurabiyelerimizi yine fırında 100 derecede ya da en düşük ayarda 10 dakika, glazürler kuruyuncaya kadar tutuyoruz