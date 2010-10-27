Karanfilli ve Zencefilli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

MARGARİN, pudra şekeri, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu, toz zencefil, toz karanfil ve tarçını derin bir kaba alıp, karıştırın. Kabartma tozu ve unu ilave edip, bütün malzemeyi ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Daha sonra avucunuzun içinde yuvarlayıp, ortalarına birer adet karanfil yerleştirin. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



