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Karanfilli ve Zencefilli Kurabiye

Karanfilli ve Zencefilli Kurabiye
  • 45 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında

bekletilmiş margarin

250 gram pudra şekeri

2 adet yumurta

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay kaşığı toz zencefil

1'er çay kaşığı toz karanfil ve tarçın

1 paket kabartma tozu

Dört buçuk su bardağı un

Üzerine: Tane karanfil

YAPILIŞI

MARGARİN, pudra şekeri, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu, toz zencefil, toz karanfil ve tarçını derin bir kaba alıp, karıştırın. Kabartma tozu ve unu ilave edip, bütün malzemeyi ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Daha sonra avucunuzun içinde yuvarlayıp, ortalarına birer adet karanfil yerleştirin. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yoğurduktan sonra hamurunuz ele yapışır kıvamda olursa, üzerine un ilave edebilirsiniz.
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