Keçiboynuzlu Ve Karanfilli Macaron (Fıstık Kremalı)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram pudra şekeri
50 gram badem unu
2.5 çorba kaşığı keçiboynuzu tozu
Bir tutam öğütülmüş karanfil
1 çay kaşığı tarçın
2 adet yumurtanın akı
5 çorba kaşığı toz şeker
Bir fiske tuz
Kreması için:
Yarım paket beyaz
krem peynir
1 çorba kaşığı bal
1 tepeleme çorba
kaşığı toz antepfıstığı
Üzerine:
Susam
YAPILIŞI
Klasik macaron yapılışı:
Yumurta aklarını bir fiske tuz ile bembeyaz olup katılaşana dek çırpın. Pudra şekeri ve bademi blenderden geçirin. İnce elekten geçirip derin bir kaba aktarın. Renk ve koku verecek malzemeleri ilave edin. İyice çırpılmış ve katı hale gelmiş yumurta aklarını ilave edin. Renk bütünleşince karıştırmayı bırakın ve kaşıkla sıkma torbasına doldurun. Yuvarlak şekilde sıkıp, 1 saat tepside kurumaya bırakın. Altının yanmaması için tepsiyi büyük bir tepsinin içine oturtup, fırında 10-12 dakikayı geçirmeyecek şekilde pişirin. Soğumadan elinize almaya kalkmayın, kırılıp dağılabilirler. Soğuduktan sonra aralarına dilediğiniz kremayı koyarak iki macaron'u yapıştırın.