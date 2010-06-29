Kepekli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DERİN bir kasede yumurta akı ve toz şekeri çırpın. Margarin, kabartma tozu, vanilya, tarçın, ceviz veya fındığı ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın. Azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp, üzerine hafifçe bastırın. Tüm parçaları aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın