DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Kırmızı Biberli Bisküvi

Kırmızı Biberli Bisküvi

Kırmızı Biberli Bisküvi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı margarin

3 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı kırmızı pul biber

1 çorba kaşığı susam ve çörek otu

Sos için:

2 çorba kaşığı labne peyniri

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı mayonez

1 çay kaşığı pul biber

5-6 dal maydanoz

YAPILIŞI

Önceden oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini, yumurtanın beyazını ve unu bir kaba koyup yoğurun. Kırmızı pul biber, karbonat ve tuz ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar 10 dakika yoğurun. Unlanmış düz bir zemin üzerinde merdane yardımıyla hamuru 3mm. kalınlığında açın. Kesme ruleti veya bir bıçakla 2x2 cm büyüklüğünde kareler kesin. Bisküvileri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Bisküvilerin üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp 8 adetini tabağa alın. Sos için labne peyniri, mayonezi, zeytinyağı, pul biberi ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Sostan 1 çorba ayırıp kalanını 8 adet bisküvinin üzerine paylaştırın. Kalan 8 adet bisküviyi de sosun üzerine kapatın. Kalan 1 kaşık sosu biküvilerin üzerine paylaştırın. En son olarak üzerlerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN