Kırmızı Biberli Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önceden oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini, yumurtanın beyazını ve unu bir kaba koyup yoğurun. Kırmızı pul biber, karbonat ve tuz ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar 10 dakika yoğurun. Unlanmış düz bir zemin üzerinde merdane yardımıyla hamuru 3mm. kalınlığında açın. Kesme ruleti veya bir bıçakla 2x2 cm büyüklüğünde kareler kesin. Bisküvileri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Bisküvilerin üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp 8 adetini tabağa alın. Sos için labne peyniri, mayonezi, zeytinyağı, pul biberi ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Sostan 1 çorba ayırıp kalanını 8 adet bisküvinin üzerine paylaştırın. Kalan 8 adet bisküviyi de sosun üzerine kapatın. Kalan 1 kaşık sosu biküvilerin üzerine paylaştırın. En son olarak üzerlerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.