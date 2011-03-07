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Konya Güllüsü

Konya Güllüsü
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • KONYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı susam

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un



Üzerine:

2 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Yapışmaz yüzeyli bir tavada susamı hafif pembeleşene kadar kavurun. Soğuduktan sonra bir kaseye alın. İçine tereyağı, margarin ve pudra şekeri ilave edip yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar unu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerine nemli bir bez örtün ve 15 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamuru bir merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Su bardağının ağız kısmı ile yuvarlaklar çıkarın. 5 adet yuvarlağı uçları birbirine değecek şekilde alt alta dizin ve kenarlarını içe katlayarak sigara böreği sarar gibi sarın. Ortadan ikiye kesin ve 2 adet gül elde edin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Bıçakla kesilen kısımlar alta gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Üzerlerine pudra şekeri serpin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

“Konya güllüsü”nü gül formu vermeden de istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz.
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