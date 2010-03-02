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Damla Çikolatalı Kurabiye

Damla Çikolatalı Kurabiye
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

2 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un



Süslemek için:

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve pudra şekerini derin bir kaseye alın. Pudra şekeri eriyene kadar iyice çırpın. Sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Margarin, kabartma tozu, vanilya ve un ekleyip, yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamurları 1 parmak kalınlığında açın ve dilediğiniz kalıplarla şekiller çıkarın. Kurabiyelerin üzerini damla çikolata ile süsleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Sıcakken çubuklara geçirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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