Damla Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve pudra şekerini derin bir kaseye alın. Pudra şekeri eriyene kadar iyice çırpın. Sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Margarin, kabartma tozu, vanilya ve un ekleyip, yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamurları 1 parmak kalınlığında açın ve dilediğiniz kalıplarla şekiller çıkarın. Kurabiyelerin üzerini damla çikolata ile süsleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Sıcakken çubuklara geçirin. Soğuduktan sonra servis yapın.