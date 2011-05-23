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Kurabiye Tatlısı

Kurabiye Tatlısı
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram badem

300 gram pudra şekeri

100 gram tereyağı

200 gram margarin

Yarım su bardağı un

Tepsiyi yağlamak için margarin

YAPILIŞI

Bademleri sıcak suda haşlayın. Kabuklarını soyup, orta ısılı fırında kurutun. Fırından alıp, robottan geçirin. Soğumaya bırakın. Tencereye yağları koyup, pudra şekeri ekleyin ve karıştırın. Malzeme köpürmeye başlayınca, un ve soğuyan bademleri ekleyip ocaktan alın. Soğuması için kenarda bekletin. Sonrasında iyice yoğurup hamur yapın. Hamurdan küçük parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip, soğuyunca servis yapın.
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