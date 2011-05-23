Kurabiye Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram badem
300 gram pudra şekeri
100 gram tereyağı
200 gram margarin
Yarım su bardağı un
Tepsiyi yağlamak için margarin
YAPILIŞI
Bademleri sıcak suda haşlayın. Kabuklarını soyup, orta ısılı fırında kurutun. Fırından alıp, robottan geçirin. Soğumaya bırakın. Tencereye yağları koyup, pudra şekeri ekleyin ve karıştırın. Malzeme köpürmeye başlayınca, un ve soğuyan bademleri ekleyip ocaktan alın. Soğuması için kenarda bekletin. Sonrasında iyice yoğurup hamur yapın. Hamurdan küçük parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip, soğuyunca servis yapın.