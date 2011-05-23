Kurabiye Tatlısı

Sofra Tarifi

500 gram badem 300 gram pudra şekeri 100 gram tereyağı 200 gram margarin Yarım su bardağı un Tepsiyi yağlamak için margarin

YAPILIŞI

Bademleri sıcak suda haşlayın. Kabuklarını soyup, orta ısılı fırında kurutun. Fırından alıp, robottan geçirin. Soğumaya bırakın. Tencereye yağları koyup, pudra şekeri ekleyin ve karıştırın. Malzeme köpürmeye başlayınca, un ve soğuyan bademleri ekleyip ocaktan alın. Soğuması için kenarda bekletin. Sonrasında iyice yoğurup hamur yapın. Hamurdan küçük parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip, soğuyunca servis yapın.