Kurabiyeli Milföy

Sofra Tarifi

4 adet milföy hamuru Kurabiye hamuru için: Bir buçuk su bardağı un 3 çorba kaşığı tereyağı 4 çorba kaşığı pudra şekeri Yarım paket vanilya Bir tutam tuz 1 adet yumurtanın akı Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı Dondurulmuş vişne, pudra şekeri

YAPILIŞI

Kurabiye hamurunu hazırlamak için, yumurta akı hariç tüm malzemeyi bir kaba alın. Elinizle kum gibi olana dek karıştırın. En son yumurta akını ilave edip tekrar yoğurun. Hamuru unlanmış zeminde merdane ile açın. Arzunuza göre bir kurabiye kalıbı ile kesin. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiye hamurunu kestiğiniz kalıpla, milföy hamurundan parçalar kesin. Milföyleri tepsideki hamurların üzerine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin. Servis tabağına alıp üzerlerine birer adet vişne koyun. Pudra şekeri serperek servis yapın.