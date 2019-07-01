Lavantalı Kurabiye

İç malzeme için armutları rendeleyip tozşekerle birlikte bir tavaya alın. Kısık ateşte yumuşayana dek pişirin. Üzerine lavanta ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Kaymak ilave edip yeniden karıştırın. Hamur için tereyağı, yoğurt, şeker ve vanilyayı birlikte çırpma teli ile çırpın. Lavanta, kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru 4 bezeye ayırın. Her bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açın ve tam ortadan (+) şeklinde kesin. Her parçayı yeniden ikiye bölüp 8 adet küçük üçgen parça elde edin. Üçgen parçaların geniş kısmına iç harçtan koyup uç kısma doğru rulo yapar gibi sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serperek servis yapın.