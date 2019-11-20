DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Lokumlu bohçalar tarifi

Lokumlu bohçalar tarifi

Lokum sevenler için leziz bir tatlı tarifi...İşte lezzetine doyamayacağınız lokumlu bohçalar tarifi...
Lokumlu bohçalar tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 2 adet yufka

● 4 çorba kaşığı zeytinyağı

● İçine: 8 adet güllü lokum


YAPILIŞI

Lokumları ortadan ikiye bölün. Yufkaları üst üste tezgâha serin. Çay tabağını yufkaların üzerine koyun ve bıçak yardımıyla yufkaları daire şeklinde kesin. Kestiğiniz yufkaların üzerine fırça yardımıyla zeytinyağını sürün. Daha sonra dairelerin ortasına iki parça lokum koyup, tepesini büzerek bohça haline getirin. Maydanoz sapı ya da ikiye bölünmüş gül dalıyla bohçaların ağzını bağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuyunca servis yapın.

Not: Pişirdiğiniz lokumlu bohçaların üzerine servis yaparken şerbet ya da bal gezdirebilirsiniz.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı kahveli kurabiye
Çikolatalı kahveli kurabiye
Limon kremalı bisküvi
Limon kremalı bisküvi
Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
Sable Bisküvi Tarifi
Sable Bisküvi Tarifi
Çekirdekli Çubuk Tarifi
Çekirdekli Çubuk Tarifi
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN