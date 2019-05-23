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Lorlu Hurma Topları

Lorlu Hurma Topları
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram tatlı lor

5 adet hurma, 3-4 adet kuru kayısı

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

2 çorba kaşığı toz antepfıstığı​

3 çorba kaşığı kakao


YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp sıcak suda 10 dakika bekletin ve yumuşamalarını sağlayın. Ardından küçük küp şeklinde doğrayıp lor ve cevizle karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp top haline getirin. Hazırladığınız lorlu hurma toplarını 3 parçaya ayırın. Bir bölümünü antepfıstığına, bir bölümünü kakaoya bulayın. Bir bölümünü ise sade bırakın. Kuru kayısıları enine olacak şekilde ikiye bölün. Sade hurma toplarını kuru kayısıların üzerine koyup servis tabağına alın. Antepfıstığı ve kakaoya buladığınız lorlu hurma topları ile birlikte servis yapın.

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