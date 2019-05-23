Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp sıcak suda 10 dakika bekletin ve yumuşamalarını sağlayın. Ardından küçük küp şeklinde doğrayıp lor ve cevizle karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp top haline getirin. Hazırladığınız lorlu hurma toplarını 3 parçaya ayırın. Bir bölümünü antepfıstığına, bir bölümünü kakaoya bulayın. Bir bölümünü ise sade bırakın. Kuru kayısıları enine olacak şekilde ikiye bölün. Sade hurma toplarını kuru kayısıların üzerine koyup servis tabağına alın. Antepfıstığı ve kakaoya buladığınız lorlu hurma topları ile birlikte servis yapın.