Mantar Kurabiye

Sofra Tarifi

1 su bardağı toz fındık Bir buçuk su bardağı pudra şekeri 1 adet yumurtanın akı 1 tatlı kaşığı kakao

YAPILIŞI

Derin bir kasede fındık, yarım su bardağı pudra şekeri, yumurta akı ve kakaoyu karıştırın. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Düz bir tabağa aldığınız 1 su bardağı pudra şekerinde hamur parçalarını yuvarlayın. İyice pudra şekerine buladıktan sonra, fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın