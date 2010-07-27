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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Mantar Kurabiye

Mantar Kurabiye

Mantar Kurabiye
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz fındık

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı kakao

YAPILIŞI

Derin bir kasede fındık, yarım su bardağı pudra şekeri, yumurta akı ve kakaoyu karıştırın. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Düz bir tabağa aldığınız 1 su bardağı pudra şekerinde hamur parçalarını yuvarlayın. İyice pudra şekerine buladıktan sonra, fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın
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