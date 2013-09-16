Marmelatlı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı kıyılmış badem
75 gram oda sıcaklığında margarin
Yarım su bardağı+5 çorba kaşığı pudra şekeri
2 çorba kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz karanfil
1 çorba kaşığı tarçın
Arasına:
4-5 çorba kaşığı çikolata kreması
1 su bardağı ahududu marmeladı
Üzeri için: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Unu düz bir zemin üzerine eleyip, ortasını havuz gibi açın. Badem, margarin, pudra şekeri, zencefil, karanfil ve tarçın ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun. Düz zemin üzerinde 3-4 santim kalınlığında açıp yuvarlak kalıpla kesin. Hamurların yarısının ortasını küçük bir kurabiye kalıbıyla yeniden kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, ılınması için dinlendirin. Kurabiyelerin yarısının üzerine çikolata kreması sürüp, 1 çay kaşığı marmelat yerleştirin. Üzerlerine ortası delikli kurabiyeleri kapatın. Pudra şekeri serpip servis yapın.