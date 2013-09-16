Marmelatlı Kurabiye

Unu düz bir zemin üzerine eleyip, ortasını havuz gibi açın. Badem, margarin, pudra şekeri, zencefil, karanfil ve tarçın ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun. Düz zemin üzerinde 3-4 santim kalınlığında açıp yuvarlak kalıpla kesin. Hamurların yarısının ortasını küçük bir kurabiye kalıbıyla yeniden kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, ılınması için dinlendirin. Kurabiyelerin yarısının üzerine çikolata kreması sürüp, 1 çay kaşığı marmelat yerleştirin. Üzerlerine ortası delikli kurabiyeleri kapatın. Pudra şekeri serpip servis yapın.