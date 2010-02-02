Peynirli Çay Bisküvisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye kekun ve kepekli unu eleyin. Üzerine margarin, kekik, rendelenmiş kaşar peyniri, süt ve tuz ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru, unlanmış tezgah üzerinde merdaneyle 2 cm kalınlığında açın. Hamurdan kurabiye kalıplarıyla şekiller çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Bisküvilerin üzerine bir fırça yardımıyla süt sürün. Ay çekirdeği içi ile susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.