Peynirli Dilim Kurabiye

Sofra Tarifi

3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı 150 gram beyaz peynir 1 paket kabartma tozu 1 çorba kaşığı pul biber 1 çorba kaşığı karabiber Aldığı kadar un Üzerine: Susam, çörek otu Servis için: Kaşar peyniri ve domates

YAPILIŞI

Tereyağını bir kaba alın. Beyaz peynir, kabartma tozu, pul biber ve karabiber ilave edip karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlayın. Hamuru rulo haline getirin. Daha sonra bir bıçakla dilimleyin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kaşar peyniri ve kiraz domatesle servis yapın.