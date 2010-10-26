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Peynirli Dilim Kurabiye

Peynirli Dilim Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

150 gram beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı pul biber

1 çorba kaşığı karabiber

Aldığı kadar un

Üzerine:

Susam, çörek otu

Servis için: Kaşar peyniri ve domates

YAPILIŞI

Tereyağını bir kaba alın. Beyaz peynir, kabartma tozu, pul biber ve karabiber ilave edip karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlayın. Hamuru rulo haline getirin. Daha sonra bir bıçakla dilimleyin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kaşar peyniri ve kiraz domatesle servis yapın.
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