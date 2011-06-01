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Portakal Kabuklu Bisküvi

Portakal Kabuklu Bisküvi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı un

1 paket buğday nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu

3/4 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

100 gram margarin

2 adet portakalın kabuğu

YAPILIŞI

Öncelikle portakallardan birinin kabuğunu ince, birini kalın olarak rendeleyin. Unu, buğday nişastası ve kabartma tozu ile derin bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Toz şekeri, yumurtayı ve buzdolabından yeni çıkarılmış ve küp küp kesilmiş margarini ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Rendelenmiş kabukları da hamura katın. Hamuru tekrar yoğurun. Daha sonra hamuru ikiye bölün. İki parçayı da düz bir zemin üzerinde 5-6 mm kalınlığında açın. Bir bardak yardımıyla yuvarlaklar kesin. Yağlanmış tepsiye sıralayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene dek pişirin.
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