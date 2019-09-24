Sable Bisküvi Tarifi

Yoğurma kabına tereyağı, fındık yağı, yoğurt, yumurta, pudraşekeri ve kabartma tozunu alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edin ve yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp, 15 dakika dinlendirin. Hamur parçalarından birine kakaoyu ekleyin ve tekrar yoğurun. Kakaolu ve sade hamurları merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıplarla şekiller çıkarın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. İki adet sade bisküvinin arasına çikolata kreması, iki adet kakaolu bisküvinin arasına da bisküvi kreması sürün.

Beyaz bisküvi kreması için

Un ve tereyağını bir tavada unun kokusu çıkana kadar kavurun. Tavayı ocaktan alıp içine soğuk süt ve iri parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyin. Karıştırarak krema haline getirin.