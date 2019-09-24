DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Sable Bisküvi Tarifi

Sable Bisküvi Tarifi

Çocukların gün içerisinde kaybettiği enerjiyi telafi etmeleri için beslenme çantasına koyulan besinlere özen gösterilmeli. Tatlı ihtiyaçlarını gidermek ve paketli gıdalardan uzak durmak için ev yapımı sable bisküvi tarifi...
Sable Bisküvi Tarifi
  • 60 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 çay bardağı fındık yağı



1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta



1 su bardağı pudraşekeri



1 paket kabartma tozu



2 tatlı kaşığı kakao



Aldığı kadar un



Beyaz bisküvi kreması



1 paket (80 gramlık) beyaz çikolata



2 çorba kaşığı silme un



Yarım çorba kaşığı tereyağı



Yarım çay bardağı soğuk süt


YAPILIŞI

Yoğurma kabına tereyağı, fındık yağı, yoğurt, yumurta, pudraşekeri ve kabartma tozunu alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edin ve yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp, 15 dakika dinlendirin. Hamur parçalarından birine kakaoyu ekleyin ve tekrar yoğurun. Kakaolu ve sade hamurları merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıplarla şekiller çıkarın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. İki adet sade bisküvinin arasına çikolata kreması, iki adet kakaolu bisküvinin arasına da bisküvi kreması sürün.

Beyaz bisküvi kreması için

Un ve tereyağını bir tavada unun kokusu çıkana kadar kavurun. Tavayı ocaktan alıp içine soğuk süt ve iri parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyin. Karıştırarak krema haline getirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi
Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi
Lorlu Kurabiye Tarifi
Lorlu Kurabiye Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN