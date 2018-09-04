Sarı Mercimek Unlu Barlar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı sarı mercimek unu
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri
1 su bardağı ılık süt
1 paket kabartma tozu
100 gram irice doğranmış ceviz
2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
2 adet rendelenmiş havuç
1 adet rendelenmiş elma
ÜZERİ İÇİN: 100 gram bitter çikolata
YAPILIŞI
Yumurtaları mikser yardımıyla köpük olana dek 3-4 dakika çırpın. Hindistan cevizi şekerini katıp, eriyene dek çırpmaya devam edin. Sıra ile mercimek unu, süt, kabartma tozu, ceviz, tereyağı ve tarçını ilave edip mikser yardımıyla karıştırın. Mikseri durdurup rendelenmiş havuç ve elma ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış küçük boy baton kek kalıplarına döküp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritip barların üzerine gezdirin ve servis yapın.