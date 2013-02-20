Seven Kalpler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tozşeker ve tarçını mutfak robotunda un haline gelene dek çekin. Milföy hamurlarını dikdörtgen olacak şekilde düz bir zemin üzerinde yan yana ve alt alta dizin. Merdane yardımı ile açarak inceltin. Üzerine eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısı sürün. Toz şekerli karışımdan serpiştirin. Hamurun uzun kenarları ortaya gelecek şekilde her iki taraftan rulo halinde katlayın. Yeniden tereyağı ve yumurta sarısı sürüp, toz şekerli karışımdan serpiştirin. Hamuru yeniden merdaneyle açıp, yine iki tarafından ortaya doğru rulo halinde katlayın ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Bıçak yardımıyla 40 eşit dilim kesin. Dilimleri aralarında boşluk bırakarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Tel ızgara üzerinde soğutup servis yapın.