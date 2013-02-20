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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Seven Kalpler

Seven Kalpler

Seven Kalpler
  • 40 Kişilik
  • Pişirme: 10 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

250 gram milföy hamuru

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Tozşeker ve tarçını mutfak robotunda un haline gelene dek çekin. Milföy hamurlarını dikdörtgen olacak şekilde düz bir zemin üzerinde yan yana ve alt alta dizin. Merdane yardımı ile açarak inceltin. Üzerine eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısı sürün. Toz şekerli karışımdan serpiştirin. Hamurun uzun kenarları ortaya gelecek şekilde her iki taraftan rulo halinde katlayın. Yeniden tereyağı ve yumurta sarısı sürüp, toz şekerli karışımdan serpiştirin. Hamuru yeniden merdaneyle açıp, yine iki tarafından ortaya doğru rulo halinde katlayın ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Bıçak yardımıyla 40 eşit dilim kesin. Dilimleri aralarında boşluk bırakarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Tel ızgara üzerinde soğutup servis yapın.
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