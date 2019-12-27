DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Susamlı, zencefilli ve çikolatalı kurabiye

Susamlı, zencefilli ve çikolatalı kurabiye

Sevdiklerinizle geçireceğiniz özel saatlerde size eşlik edecek hem sağlıklı hem de tatlı bir kurabiyeye ne dersiniz? Susamlı, zencefilli ve çikolatalı kurabiye tarifi sizlerle...
Susamlı, zencefilli ve çikolatalı kurabiye
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 çorba kaşığı susam



1 çay kaşığı toz zencefil



1 çay bardağı damla çikolata



150 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 su bardağı + 2 çorba kaşığı esmerşeker



1 adet yumurta



1 çay kaşığı vanilya ekstratı



1 su bardağı + 3/4 su bardağı un



Yarım çay kaşığı karbonat



3/4 çay kaşığı kabartma tozu



4 çorba kaşığı kakao


YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını şekerle birlikte derin bir kaba alın. Krema kıvamına gelene kadar mikserle 5 dakika çırpın. Yumurta ve vanilya ekstratını ekleyip, özleşene kadar mikserle çırpmaya devam edin. Diğer taraftan ayrı bir kapta elenmiş un, karbonat, kabartma tozu, zencefil, kakao, susam ve damla çikolatayı karıştırın. Yumurtalı karışıma yavaşça ekleyip, yoğurun. Hamuru, çay bardağı ağzı genişliğinde olacak şekilde rulo yapın. Streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 1 gün bekletin. Dolaptan çıkarın ve yarım cm kalınlığında kestikten sonra eşit aralıklarla fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuyunca servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Ayçekirdekli ve saç örgülü kurabiye
Ayçekirdekli ve saç örgülü kurabiye
Lokumlu bohçalar tarifi
Lokumlu bohçalar tarifi
Çikolatalı kahveli kurabiye
Çikolatalı kahveli kurabiye
Limon kremalı bisküvi
Limon kremalı bisküvi
Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
Sable Bisküvi Tarifi
Sable Bisküvi Tarifi
Çekirdekli Çubuk Tarifi
Çekirdekli Çubuk Tarifi
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN