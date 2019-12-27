Susamlı, zencefilli ve çikolatalı kurabiye

Oda sıcaklığındaki tereyağını şekerle birlikte derin bir kaba alın. Krema kıvamına gelene kadar mikserle 5 dakika çırpın. Yumurta ve vanilya ekstratını ekleyip, özleşene kadar mikserle çırpmaya devam edin. Diğer taraftan ayrı bir kapta elenmiş un, karbonat, kabartma tozu, zencefil, kakao, susam ve damla çikolatayı karıştırın. Yumurtalı karışıma yavaşça ekleyip, yoğurun. Hamuru, çay bardağı ağzı genişliğinde olacak şekilde rulo yapın. Streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 1 gün bekletin. Dolaptan çıkarın ve yarım cm kalınlığında kestikten sonra eşit aralıklarla fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuyunca servis yapın.