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Tarçınlı Kurabiye

Tarçınlı Kurabiye
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram margarin

1 tatlı kaşığı tarçın

3 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş fındık

1 paket kabartma tozu

3 su bardağından bir parmak eksik un

Üzerine:

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Margarini eritip ocaktan alın ve toz şeker ilave edin. Şeker eriyinceye kadar karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu, tarçın ve dövülmüş fındığı ilave edip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Kurabiyeleri yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında 30 dakika pişirin. Kurabiyeler ılıkken, pudra şekeri ve tarçını karıştırıp kurabiyelerin üzerine eleyin.
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