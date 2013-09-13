Tarçınlı Kurabiye

Margarini eritip ocaktan alın ve toz şeker ilave edin. Şeker eriyinceye kadar karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu, tarçın ve dövülmüş fındığı ilave edip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Kurabiyeleri yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında 30 dakika pişirin. Kurabiyeler ılıkken, pudra şekeri ve tarçını karıştırıp kurabiyelerin üzerine eleyin.