Tereyağlı Yıldız Kurabiye Tarifi

Tereyağı ve pudraşekerini yoğurma kabına alın. Mikserle kıvam alana kadar çırpın. Un, mısır unu ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Merdane ile yarım cm kalınlığında açın ve yıldız kurabiye kalıpları ile şekiller çıkarın. Kurabiyeleri fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.