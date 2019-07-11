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Tereyağlı Yıldız Kurabiye Tarifi

Beş çaylarının vazgeçilmezi olabilecek tereyağlı yıldız kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan yıldız kurabiye tarifi...
Tereyağlı Yıldız Kurabiye Tarifi
  • 20 Adet
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

225 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 su bardağı pudraşekeri



2 su bardağından



1 parmak eksik un



1 su bardağından



1 parmak eksik mısır unu, bir tutam tuz


YAPILIŞI

Tereyağı ve pudraşekerini yoğurma kabına alın. Mikserle kıvam alana kadar çırpın. Un, mısır unu ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Merdane ile yarım cm kalınlığında açın ve yıldız kurabiye kalıpları ile şekiller çıkarın. Kurabiyeleri fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

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