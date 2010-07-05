Tereyağlı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve margarini çırpıp, krema haline getirin. Yumurta, süt ve vanilya ekleyip, iyice çırpmaya devam edin. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu ve tuzu karıştırıp, tereyağlı karışıma ekleyin. Orta hızdaki mikserle hamur haline gelene dek çırpın. Buzdolabında bir gece veya en az 2 saat dinlendirin. Düz bir zemini unlayıp, hamurun yarısını merdaneyle açın. İstediğiniz şekilde kurabiye kalıbıyla kesin. Hamurun diğer yarısı için de aynı işlemi tekrarlayıp,

önceden ısıtılmış 190 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Fırının ızgarasında 3 dakika dinlendirin. Süslemek için pudra şekeri, yumurta akı, krem tartar ve vanilyayı mikserle 6-8 dakika çırpın. Gıda boyası ilave edip, karışımı krema sıkacağına doldurun. Kurabiyelerin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın