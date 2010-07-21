Tombala Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve şekeri iyice çırpıyoruz. Ardından yumurta, pekmez ve diğer malzemeleri de ilave ediyoruz. En son unu azar azar ilave ediyoruz. Hafif ele yapışan bir hamur haline gelinceye kadar un ilave ediyoruz. Ben 3.5 bardak un ile bu kıvamı tutturabildim. Hamuru streç filme sararak, yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Ardından dinlenmiş hamuru tezgah üzerinde yaklaşık 1 cm kalınlığında açarak yuvarlak ufak kalıplarla (kalıp yoksa kenarları düzgün olan küçük şişe kapaklarını bile kullanabilirsiniz) keserek, yağlı kağıt serilmiş tepsiye 2'şer cm aralıklarla dizin.Ve önceden ısıtılmış, 175 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Bu arada glazürü hazırlayalım: 1 yumurtanın akını bir fiske tuz ile mikserde kar haline gelene değin çırpın. Ardından koyu bir kıvama gelinceye kadar pudra şekerini yumurtaya azar azar ilave edin (ben bir çay bardağı pudra şekeri ile yoğun bir kıvam elde ettim. Siz de pudra şekerini, koyu bir muhallebi kıvamı oluncaya kadar eklemeye devam edin). Ve iki-üç damla limon damlatın. Fırından çıkan kurabiyeler iyice ılındığı zaman glazürle kurabiyelerin üzerlerine, ince bir fırça kullanarak tombala rakamları yazın. Ve kurumaları için bir tepsiye yerleştirin. Bunun için serin bir yerde bekletebilirsiniz ya da aceleniz varsa fırının en düşük ayarında 5-7 dakika arasında tutarak hemen kurumalarını sağlayabilirsiniz.