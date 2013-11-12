Tuzlu Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Dört buçuk su bardağı un
250 gram oda sıcaklığında tereyağı
4 çorba kaşığı yoğurt
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 kahve fincanı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı mahlep
3 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
Yumurta sarısı
YAPILIŞI
Un hariç tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırın. Elenmiş un ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru yarım cm kalınlığında açıp, kalıpla kesin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. İp geçireceğiniz kısımlara bıçakla derin çizikler atın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri kızarana dek pişirin. Çizik attığınız kısımlardan kurdele geçirip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.