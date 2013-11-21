Tuzlu Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı un, 150 gram tereyağı
150 gram eski kaşar peyniri
2 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı yoğurt
Üzeri için:
1 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı çörek otu
1 çorba kaşığı susam
haşhaş tohumu
YAPILIŞI
Un ve ufak parçalara bölünmüş tereyağını elinizde ufalanana dek karıştırın. Rendelenmiş eski kaşar peyniri, yumurta sarısı ve yoğurt ilave edip yoğurun. Üzerini kapatıp, buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Hamuru 3 eşit parçaya bölüp, merdane yardımıyla 1cm kalınlığında açın. Dilediğiniz şekildeki
kalıplarla kesip, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, çörek otu, susam ve haşhaş serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip, ılık olarak servis yapın.