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Tuzlu Kurabiye

Tuzlu Kurabiye
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un, 150 gram tereyağı

150 gram eski kaşar peyniri

2 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı yoğurt

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı çörek otu

1 çorba kaşığı susam

haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Un ve ufak parçalara bölünmüş tereyağını elinizde ufalanana dek karıştırın. Rendelenmiş eski kaşar peyniri, yumurta sarısı ve yoğurt ilave edip yoğurun. Üzerini kapatıp, buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Hamuru 3 eşit parçaya bölüp, merdane yardımıyla 1cm kalınlığında açın. Dilediğiniz şekildeki
kalıplarla kesip, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, çörek otu, susam ve haşhaş serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip, ılık olarak servis yapın.
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