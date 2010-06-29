Tuzlu Chester

Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram tereyağı



Yarım çay bardağı sıvı yağ



1 çorba kaşığı sirke



1'er çay kaşığı karbonat ve tuz



1 çay kaşığı toz şeker



1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



1 adet yumurta sarısı



İki buçuk su bardağı tam buğday unu (artabilir, azalabilir, azar azar



ilave edin)



Üzeri için arzu edilirse pul biber veya sevdiğiniz baharat karışımı