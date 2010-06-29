Tuzlu Chester

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı sirke
1'er çay kaşığı karbonat ve tuz
1 çay kaşığı toz şeker
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet yumurta sarısı
İki buçuk su bardağı tam buğday unu (artabilir, azalabilir, azar azar
ilave edin)
Üzeri için arzu edilirse pul biber veya sevdiğiniz baharat karışımı
YAPILIŞI
Önce kuru malzemeleri, ardından sıvı malzemeleri ilave edin. Hamur haline geldikten sonra buzdolabı poşetine sararak, yarım saat buzdolabında dinlendirin. İstediğiniz şekli vererek, orta derece fırında 15-20 dakika fırınlayın. Ağızda dağılan nefis chester'ler hazır.