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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Tuzlu Chester

Tuzlu Chester

Tuzlu Chester
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

1'er çay kaşığı karbonat ve tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

İki buçuk su bardağı tam buğday unu (artabilir, azalabilir, azar azar

ilave edin)

Üzeri için arzu edilirse pul biber veya sevdiğiniz baharat karışımı

YAPILIŞI

Önce kuru malzemeleri, ardından sıvı malzemeleri ilave edin. Hamur haline geldikten sonra buzdolabı poşetine sararak, yarım saat buzdolabında dinlendirin. İstediğiniz şekli vererek, orta derece fırında 15-20 dakika fırınlayın. Ağızda dağılan nefis chester'ler hazır.
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