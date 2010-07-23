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Vanilyalı Kurabiye

Vanilyalı Kurabiye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından biraz fazla toz şeker

6 çorba kaşığı tereyağı

Beş buçuk çorba kaşığı margarin

1 adet iri yumurta

1 çorba kaşığı süt

1 paket vanilya

6 çay bardağı un

Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozul Bir tutam tuz

Süsleme için: 550 gram pudra şekeri (5 su bardağı)

3 adet iri yumurtanın akı

1 dolu çay kaşığı krem tartar

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Tereyağı ve margarini, şekerle krema haline getirin. Yumurtayı, sütü ve vanilyayı ekleyin, iyice çırpın. Başka bir kapta unu, kabartma tozunu, tuzu karıştırın ve yağlı karışıma ekleyin. Orta hızdaki mikserle hamur haline getirin. Buzdolabında bir gece veya en az 2 saat dinlendirin. Çalışacağınız yüzeyi unlayın. Soğumuş hamurun yarısını buzdolabından çıkarıp, merdaneyle açın. Kurabiye hamurunu istediğiniz şekilde kesin. Diğer yarısı için de aynı işlemi tekrarlayıp, yağlı kağıt üzerine dizin. Önceden 190 derecede ısıtılmış fırında 8- 10 dakika pişirin. Pişirme kağıdının üzerinde 3 dakika bekletip, fırının ızgara tepsisinde soğutun.
Süsleme için;
Tüm malzemeyi 6-8 dakika mikserle çırpın. Dilerseniz gıda boyasıyla renklendirin. Krema sıkacağına doldurup, kurabiyeleri süsleyin. Donunca servis yapın.
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