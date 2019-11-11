Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi

Hamur için kaynayan su dolu bir kap üzerine, ısıya dayanıklı cam bir kase yerleştirin. Çikolatayı kaseye ekleyip eritin. Diğer yandan un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve tuzu karıştırıp bir başka kabın içine eleyin. Ayrı bir kapta şeker ve tereyağını çırpın. Ardından yumurtaları tek tek ekleyerek beyazlaşana kadar çırpın. Karışıma eritilmiş çikolatayı ekleyip yedirin. Unlu karışım, damla çikolata ve kuru vişneyi ekleyip tekrar karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle hafifçe yassılaştırın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine birer tane kuru vişne koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif yayılıp üzerleri çatlayana kadar pişirin.