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Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi

Sonbahara yakışan çikolatalı tarifler, dostlarla paylaşılan bir bardak sıcak kahve ya da çayla buluşunca lezzete de sohbete de doyum olmaz. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz anları tatlandıracak vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vanilya



Yarım çay kaşığı kabartma tozu



Bir tutam tuz, 1 su bardağı tozşeker



5 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı,



3 adet yumurta



Yarım su bardağı damla çikolata



3 çorba kaşığı vişne kurusu


YAPILIŞI

Hamur için kaynayan su dolu bir kap üzerine, ısıya dayanıklı cam bir kase yerleştirin. Çikolatayı kaseye ekleyip eritin. Diğer yandan un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve tuzu karıştırıp bir başka kabın içine eleyin. Ayrı bir kapta şeker ve tereyağını çırpın. Ardından yumurtaları tek tek ekleyerek beyazlaşana kadar çırpın. Karışıma eritilmiş çikolatayı ekleyip yedirin. Unlu karışım, damla çikolata ve kuru vişneyi ekleyip tekrar karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle hafifçe yassılaştırın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine birer tane kuru vişne koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif yayılıp üzerleri çatlayana kadar pişirin.

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