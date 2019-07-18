Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi

Kabağı soyduktan sonra rendenin geniş tarafı ile rendeleyin ve suyunu sıkıp, başka bir kaba alın. Yumurta ve yoğurdu, derin bir kapta mikserin yüksek devrinde krema kıvamına gelene kadar çırpın. Sıvıyağ ilave edip, 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Kabak, lor peyniri, kıyılmış dereotu ve yerfıstığını ekleyip, spatula ile karıştırın. Baharatları katın. Mısır unu, un ve kabartma tozunu eleyip, yavaşça karışıma eklerken bir yandan da karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar kontrol ederek(keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Daha sonra tel ızgara üzerinde soğutun ve dilimleyerek servis yapın.