Yıldız Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram oda sıcaklığında
bekletilmiş margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
Yarım tatlı kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
4 çay bardağı pudra şekeri
Dört buçuk su bardağı un
Yarım paket kabartma tozu
Üzerine:
1 su bardağı taneleri alınmış çilek reçeli
Renkli pasta şekerlemesi
YAPILIŞI
Oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, sıvı yağ, yumurta, tarçın ve zencefili bir kasede karıştırın. Pudra şekeri, un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurun. Hamurun üzerini alüminyum folyo ile kaplayıp buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün unlanmış tezgahta ince olacak şekilde açın. Hamurdan değişik boyutlardaki bisküvi kalıplarıyla şekiller çıkarın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri esmerleşinceye kadar pişirin. Ilındıktan sonra kurabiyelerin üzerine reçel sürün. Kenarlarını ve üzerlerini renkli pasta şekerlemesi ile süsleyip servis yapın