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Yıldız Kurabiye

Yıldız Kurabiye
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram oda sıcaklığında

bekletilmiş margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

Yarım tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

4 çay bardağı pudra şekeri

Dört buçuk su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Üzerine:

1 su bardağı taneleri alınmış çilek reçeli

Renkli pasta şekerlemesi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, sıvı yağ, yumurta, tarçın ve zencefili bir kasede karıştırın. Pudra şekeri, un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurun. Hamurun üzerini alüminyum folyo ile kaplayıp buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün unlanmış tezgahta ince olacak şekilde açın. Hamurdan değişik boyutlardaki bisküvi kalıplarıyla şekiller çıkarın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri esmerleşinceye kadar pişirin. Ilındıktan sonra kurabiyelerin üzerine reçel sürün. Kenarlarını ve üzerlerini renkli pasta şekerlemesi ile süsleyip servis yapın
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