Yıldız Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, sıvı yağ, yumurta, tarçın ve zencefili bir kasede karıştırın. Pudra şekeri, un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurun. Hamurun üzerini alüminyum folyo ile kaplayıp buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün unlanmış tezgahta ince olacak şekilde açın. Hamurdan değişik boyutlardaki bisküvi kalıplarıyla şekiller çıkarın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri esmerleşinceye kadar pişirin. Ilındıktan sonra kurabiyelerin üzerine reçel sürün. Kenarlarını ve üzerlerini renkli pasta şekerlemesi ile süsleyip servis yapın