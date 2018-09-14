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Yulaflı Kurabiye

Yulaflı Kurabiye
  • 4 Kişilik
  • Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı kepekli un

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

1 çay bardağı yulaf ezmesi

1/2 çay bardağı irice dövülmüş ceviz

1/2 çay bardağı kuru üzüm

5-6 adet kıyılmış incir

YAPILIŞI

Yumurta, kepekli un, kabartma tozu, tarçın ve vanilyayı derin bir kaba alıp iyice çırpın. Yulaf ezmesi ilave edip karıştırın. Ceviz, üzüm ve kıyılmış inciri ekleyip elinizle iyice karıştırın. Karışımdan mandalinadan biraz daha küçük olacak şekilde parçalar koparıp, elinizle hafif şekil verin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, fırının alt rafına koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
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