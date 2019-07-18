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Zahterli Kurabiye Tarifi

Zahterli kurabiye nasıl yapılır? Çayınıza eşlik edecek en lezzetli kurabiyelerden zahterli kurabiye tarifi...
Zahterli Kurabiye Tarifi
  • 30 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında margarin



1 çay bardağı sıvıyağ



1 çay bardağı yoğurt



1 çorba kaşığı sirke



4 su bardağı un



1 tatlı kaşığı tuz



2 çorba kaşığı toz zahter



1 paket kabartma tozu



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Kurabiye için, derin bir kapta margarin, sıvıyağ, yoğurt ve sirkeyi krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Elenmiş un, tuz, zahter ve kabartma tozunu azar azar karışıma ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örtün ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri aralıklarla yerleştirin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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