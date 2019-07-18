Zahterli Kurabiye Tarifi

Kurabiye için, derin bir kapta margarin, sıvıyağ, yoğurt ve sirkeyi krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Elenmiş un, tuz, zahter ve kabartma tozunu azar azar karışıma ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örtün ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri aralıklarla yerleştirin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.