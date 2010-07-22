Zencefilli Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı esmer şeker
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
1 tutam rendelenmiş muskat
4 çorba kaşığı tereyağı
Aldığı kadar un
Üzeri için:
1 paket bitter çikolata
YAPILIŞI
KAKAO, esmer şeker, toz zencefil, tarçın, vanilya ve muskatı geniş bir kapta karıştırıp üzerine eritilmiş tereyağı ekleyin. Karışıma kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. 5 dakika dinlendirip merdane ile açın ve arzunuza göre kalıplarla şekillendirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında
15 dakika pişirip soğutun. Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata ile süsleyerek servis yapın