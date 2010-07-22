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Zencefilli Çikolatalı Kurabiye

Zencefilli Çikolatalı Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı esmer şeker

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya

1 tutam rendelenmiş muskat

4 çorba kaşığı tereyağı

Aldığı kadar un



Üzeri için:

1 paket bitter çikolata

YAPILIŞI

KAKAO, esmer şeker, toz zencefil, tarçın, vanilya ve muskatı geniş bir kapta karıştırıp üzerine eritilmiş tereyağı ekleyin. Karışıma kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. 5 dakika dinlendirip merdane ile açın ve arzunuza göre kalıplarla şekillendirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında
15 dakika pişirip soğutun. Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata ile süsleyerek servis yapın
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