Zencefilli Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

KAKAO, esmer şeker, toz zencefil, tarçın, vanilya ve muskatı geniş bir kapta karıştırıp üzerine eritilmiş tereyağı ekleyin. Karışıma kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. 5 dakika dinlendirip merdane ile açın ve arzunuza göre kalıplarla şekillendirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında

15 dakika pişirip soğutun. Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata ile süsleyerek servis yapın