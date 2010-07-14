Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyeleri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumuşamış tereyağını, şekerle krema gibi oluncaya dek karıştırın. Ardından pekmezi ve yumurtayı ilave edin. Un, karbonat ve baharatları da ilave edin. Yumuşak bir hamur haline getirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. İstediğiniz kalıplarla şekil verin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında (orta derecede) 10-15 dakika

pişirin. Fırından aldıktan sonra, iyice ılınan kurabiyelerin üzerine glazürleri sürün. Fırının en düşük derecesinde 10 dakika kadar tekrar fırınlayın kurabiyelerinizi.