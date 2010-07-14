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Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyeleri

Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyeleri
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

140 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

115 gram esmer ya da normal toz şeker (yarım su bardağı)

90 gram pekmez (1/4 su bardağı)

1 adet yumurta

250 gram un (2.5-3 su bardağı)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş muskat

1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Yumuşamış tereyağını, şekerle krema gibi oluncaya dek karıştırın. Ardından pekmezi ve yumurtayı ilave edin. Un, karbonat ve baharatları da ilave edin. Yumuşak bir hamur haline getirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. İstediğiniz kalıplarla şekil verin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında (orta derecede) 10-15 dakika
pişirin. Fırından aldıktan sonra, iyice ılınan kurabiyelerin üzerine glazürleri sürün. Fırının en düşük derecesinde 10 dakika kadar tekrar fırınlayın kurabiyelerinizi.
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