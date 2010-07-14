Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyeleri

Sofra Tarifi
MALZEMELER
140 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
115 gram esmer ya da normal toz şeker (yarım su bardağı)
90 gram pekmez (1/4 su bardağı)
1 adet yumurta
250 gram un (2.5-3 su bardağı)
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş muskat
1 çay kaşığı karbonat
YAPILIŞI
Yumuşamış tereyağını, şekerle krema gibi oluncaya dek karıştırın. Ardından pekmezi ve yumurtayı ilave edin. Un, karbonat ve baharatları da ilave edin. Yumuşak bir hamur haline getirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. İstediğiniz kalıplarla şekil verin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında (orta derecede) 10-15 dakika
pişirin. Fırından aldıktan sonra, iyice ılınan kurabiyelerin üzerine glazürleri sürün. Fırının en düşük derecesinde 10 dakika kadar tekrar fırınlayın kurabiyelerinizi.