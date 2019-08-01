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Börekler-Çörekler ve Poğaçalar

Börekler-Çörekler ve Poğaçalar

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Somonlu peynirli üçgen börek tarifi
Somonlu peynirli üçgen börek tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Nohut unlu baharatlı börek tarifi
Nohut unlu baharatlı börek tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Hamsili çıtır börek tarifi
Hamsili çıtır börek tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Baharatlı kıymalı börek tarifi
Baharatlı kıymalı börek tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
İncirli tatlı pizza tarifi
İncirli tatlı pizza tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
İncirli pratik çörek tarifi
İncirli pratik çörek tarifi
Sofra Tarifi Ayten Saner
6 Kişilik
Simit Tarifi
Simit Tarifi
Sofra Tarifi Elmas Yetgin
18 Adet
Peynirli Poğaça Tarifi
Peynirli Poğaça Tarifi
Sofra Tarifi
35 Kişilik
Etli Açık Börek Tarifi
Etli Açık Börek Tarifi
Sofra Tarifi
Kişilik
Kadayıf Böreği Tarifi
Kadayıf Böreği Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Pizza Tarifi
Pizza Tarifi
Sofra Tarifi
6 Adet
Şekerli Pide Tarifi
Şekerli Pide Tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi
Peynirli Sebzeli Yufka Böreği Tarifi
Sofra Tarifi
Kavurma Börek Tarifi
Kavurma Börek Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
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