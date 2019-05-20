Açık Börek

İç malzeme için ufalanmış peynir, kıyılmış dereotu ve maydanozu harmanlayıp kenara alın. Hamur için un, maya ve tuzu harmanlayıp ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına süt, sıvıyağ, yumurta ve yumurta akı ekleyip hafifçe karıştırın. Azar azar su ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru 4 eşit parçaya ayırıp, her birini merdane yardımıyla ve unlu zeminde 1 mm kalınlığında yuvarlak olacak şekilde açın. Harcı hamurların üzerine pay edip, rulo şeklinde sarın. Orta boy dikdörtgen bir tepsiye yan yana yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, bıçak yardımıyla boylamasına kesikler atın. Susam serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.