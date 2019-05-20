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Açık Börek

Açık Börek
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 5 su bardağı un



1 paket instant maya



1 su bardağı süt



1 çay bardağı sıvıyağ



1 adet yumurta



1 adet yumurtanın akı



Yarım çay bardağı soğuk su, tuz



İç malzeme için:



Yarım kg keçi peyniri



Yarımşar demet dereotu ve maydanoz



Üzeri için:



1 adet yumurta sarısı



Yarım çay bardağı susam


YAPILIŞI

İç malzeme için ufalanmış peynir, kıyılmış dereotu ve maydanozu harmanlayıp kenara alın. Hamur için un, maya ve tuzu harmanlayıp ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına süt, sıvıyağ, yumurta ve yumurta akı ekleyip hafifçe karıştırın. Azar azar su ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru 4 eşit parçaya ayırıp, her birini merdane yardımıyla ve unlu zeminde 1 mm kalınlığında yuvarlak olacak şekilde açın. Harcı hamurların üzerine pay edip, rulo şeklinde sarın. Orta boy dikdörtgen bir tepsiye yan yana yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, bıçak yardımıyla boylamasına kesikler atın. Susam serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.

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