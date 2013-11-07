Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mayayı 1 tatlı kaşığı şeker eklediğiniz 1 kase suda bekletin. Maya kabarınca, süt ve yağı ısıtın. Bu karışımı maya ile karıştırın. Kalan malzemeyi ekleyip, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru mayalanmaya bırakın. Birkaç saat sonra, hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, içlerine zeytin ezmesi, dereotu, peynir, kurutulmuş domates gibi malzemeler ekleyip, elinizle tekrar yoğurun. Açma şekli verin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin.